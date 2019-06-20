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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2961

Григоришин отдаст часть активов по итогам суда с Новинским в Лондоне

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дел о предоставлении разрешения на концентрацию между кипрскими компаниями Inter Growth Investments Limited, Stremvol Holdings Limited, Osiate Maritime Limited, Estival Trading Limited, Garensia Enterprises Limited, а также панамской Great Station Properties SA.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Согласно материалам заявлений объектами приобретения являются: миноритарные пакеты акций субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по распределению и поставке электрической энергии в пределах Харьковской области", – сказано в сообщении.

Также частью сделки являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на украинском рынках: химического оборудования и продукции; поршневых компрессоров; насосного оборудования; запорной регулирующей арматуры; спецоборудования для нефтяной и газовой промышленности; утяжеленных бурильных и ведущих труб; углеродных поковок и литья; легированных и высоколегированных сталей.

"При определенных условиях, эти концентрации могут негативно влиять на вертикальные рынки нефтегазового комплекса и приводить к существенному ограничению конкуренции на таких рынках. Также не исключается подпадания под запрет в соответствии с законом "О санкциях", – отмечается в сообщении.

Для всестороннего рассмотрения дел, комитетом запланировано исследовать все имеющиеся отношения контроля участников концентрации и установить наличие или отсутствие негативного воздействия на участников концентрации со стороны физических лиц, являющихся акционерами и/или совладельцами участников концентрации.

Большинство из указанных в сообщении АМКУ кипрских компаний связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко. Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.

В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромисса в этом вопросе.

По данным НКЦБФР, кипрской Stremvol Holdings Limited принадлежит 83,74% акций ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", конечным бенефициаром и гендиректором которого указан гражданин РФ Владимир Лукьяненко. Еще одним бенефициаром числится болгарин Максим Марков, на которого была записана часть активов Константина Григоришина.

Кипрская компания Garensia Enterprises Limited, которую связывают с группой "Энергетический Стандарт" Григоришина ранее владела 26,63% акций ПАО "Черкассыоблэнерго". В 2016 году они были переведены на КУА "Сварог Эссет Менеджмент" Григоришина. При этом Garensia Enterprises Limited до сих пор владеет 29,8% акций "Харьковоблэнерго".

Great Station Properties S.A. владеет акциями основного акционера сумского предприятия – кипрской Stremvol Holdings Limited.

В конце 2012 года "Смарт-холдинг" Вадима Новинского приобрел у сына экс-гендиректора Сумского НПО Владимира Лукьяненко-младшего 25% акций Great Station Properties, которая в свою очередь владеет 48,9% акций Stremvol Holdings.

Григоришин через UMS Holding владеет 51% Stremvol Holdings. Лукьяненко также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, Новинский стал владельцем 10,04% акций завода, а в будущем планировал увеличить долю до 40,04%.

Inter Growth Investments Limited также была крупным акционером "Сумского НПО" до этой сделки, ей принадлежал 31,12% акций.

По данным ГФС, Inter Growth Investments Limited в 2012 году была подконтрольна группе "Энергетический стандарт" Костантина Григоришина. Однако в российских реестрах ранее она была указана, как аффилированная с Лукьяненко.

Об остальных кипрских компаниях инфромации в открытых источниках обнаружить не удалось.

Как сообщалось, группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.

 
Экономика Вадим Новинский Владимир Лукьяненко Константин Григоришин СМНПО
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