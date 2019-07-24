Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем во вторник, 13 августа, в Сумах будет жарко.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ночью юго 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 28-30 °С.