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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53190

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем во вторник, 13 августа, в Сумах будет жарко.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ночью юго 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 28-30 °С. 

Общество Прогноз погоды
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CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
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«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
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«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
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CINETECH+, 2D 12:00 20:30
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«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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