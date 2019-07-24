Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ночью юго 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 28-30 °С.
В ближайшие дни погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Днем 8 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза....
На этой неделе погода порадует жителей Сумщины теплом....
Начало августа на Сумщине будет несколько холоднее обычного, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на 27-28 июля....