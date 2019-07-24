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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине дали 3 года за смерть на коммунальном предприятии

К 3 годам лишения свободы приговорен и.о. директора предприятия, из-за преступной халатности которого погиб сотрудник.

Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении исполняющего обязанности директора коммунального предприятия «Бурынь-теплосервис», который допустил нарушение правил безопасности, в результате чего погиб сотрудник предприятия.

Событие произошло в июле 2016 года. На время отпуска руководителя предприятия его обязанности исполнял главный инженер. В тот день он привлек к работе по укладке в траншею водопроводной полиэтиленовой трубы двух операторов очистных сооружений. Обвиняемый провел с ними инструктаж, однако не выдал наряд-допуск на выполнение работ. Более того, он дал указание начинать работы работникам, которые не имели соответствующей квалификации.

Работники опустились на дно траншеи глубиной 1,8 м, стенки которой не были укреплены. Хотя в соответствии с действующим законодательством, глубина ямы без крепления не должна превышать 1 м. Операторы очистных сооружений начали разравнивать дно траншеи и укладывать трубу, в это время стенки обвалились. Одного работника завалило по пояс почвой, другого - полностью. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Из объяснений свидетеля, во время инструктажа исполняющий обязанности директора им сказал, чтобы они «не лезли куда попало, и смотрели друг за другом». До этого они такого рода работы не выполняли.

Как рассказала прокурор Бурынского отдела Конотопской местной прокуратуры Светлана Бокатова, поскольку обвиняемым была допущена преступная халатность, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Бурынь Приговор суда Смерть на производстве
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