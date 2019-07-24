В Кролевецкой РГА искали взрывчатку Сегодня, 12 августа, в Кролевецкой райгосадминистрации группа взрывотехников с собакой Рексом провела осмотр места происшествия по факту анонимного сообщения о заминировании.

В ходе проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено. Соответствующие меры по данному факту, также будут проведены повторно в Кролевецком городском совете и нескольких сельсоветах района, пишет Сайт Кролевца.