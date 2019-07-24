В Кролевецкой РГА искали взрывчатку

В ходе проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено. Соответствующие меры по данному факту, также будут проведены повторно в Кролевецком городском совете и нескольких сельсоветах района, пишет Сайт Кролевца.
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