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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30290

В Сумах избрали меру пресечения участнику смертельного ДТП

Суд избрал меру пресечения одному из участников смертельной аварии, которая произошла 9 августа.

Сегодня, 12 августа, следственным судьей Ковпаковского районного суда города Сумы рассмотрено ходатайство следователя Сумского районного отдела полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области об избрании меры пресечения в отношении водителя автомобиля.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к столкновению двух автомобилей, в результате чего погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное преступление по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Авария произошла 9 августа на автодороге Сумы-Полтава, возле села Верхняя Сыроватка Сумского района.

Судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с возложением определенных обязанностей.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти суток со дня его оглашения, сообщает Ковпаковский райсуд.

Право Дтп Мера пресечения
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