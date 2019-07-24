В Сумах избрали меру пресечения участнику смертельного ДТП

Сегодня, 12 августа, следственным судьей Ковпаковского районного суда города Сумы рассмотрено ходатайство следователя Сумского районного отдела полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области об избрании меры пресечения в отношении водителя автомобиля.
Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к столкновению двух автомобилей, в результате чего погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное преступление по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Авария произошла 9 августа на автодороге Сумы-Полтава, возле села Верхняя Сыроватка Сумского района.
Судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с возложением определенных обязанностей.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти суток со дня его оглашения, сообщает Ковпаковский райсуд.
Сумские патрульные за выходные выезжали на 17 ДТП....
Автопроисшествие произошло после обеда 11 августа на улице Прокофьева....
Происшествие случилось 10 августа, около 6 часов утра, на улице Сергея Табалы....
Вечером 10 августа в Конотопском районе произошло ДТП с пострадавшими....
10 августа, около часа ночи экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улицы Героев Крут и проспекта Михаила Лушпы....