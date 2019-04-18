На Сумщині Ахтем Сеїтаблаєв зніматиме фільм про Конотопську битву В інтерв’ю працівнику відділу промоції та туризму Руфіні Счастливцевій відомий актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв повідомив, що фільм про Конотопську битву будуть знімати на Сумщині за фінансової підтримки з державного бюджету.

«Кіно окрім того, що це бізнес, окрім того, що це мистецтво, – це могутній інструмент для того, щоб говорити собі про себе, щоб говорити про себе світові», – зазначив Ахтем Сеїтаблаєв в інтерв’ю.

Зйомки фільму пройдуть поблизу Конотопа, де у 1659 році відбулась переможна битва війська гетьмана Івана Виговського над московітами.

Довідково. Паралельно з акторською діяльністю Ахтем Сеїтаблаєв займається режисурою і пише сценарії до своїх фільмів. Першою роботою в якості режисера стала телевізійна картина «Квартет для двох» (2007). У 2009 він працює над міні-серіалом про труднощі життя актриси Едіт Береш «Осінні квіти». Фільм був знятий за власним сценарієм Сеїтаблаєва, так як і наступне дітище режисера, яке побачило світ у 2011 році. Фільм «Чемпіони з підворіття» розповідає про спортивного тренера, який збирає команду бродяг з метою виграти футбольний чемпіонат. «Чемпіон з підворіття» був визнаний кращим українським фільмом в 2012 році і нагороджений премією «Золотий Дюк». У 2013 серця вийшла історична військова драмою «Хайтарма». Ахтем присвятив картину важкому періоду історії кримськотатарського народу. Сюжет фільму заснований на реальних подіях, фабула обертається навколо військового льотчика Султан Амет-Хана. Роль головного персонажа цього фільму виконав сам Ахтем. Ахтем Сеїтаблаєв визнаний кращим режисером 2014 року на італійському фестивалі «Кімерія» в Термолі. У 2017 році Ахтем Сеїтаблаєв знімає фільми «Чужа молитва» і «Кіборги», у 2019 – «Захар Беркут».