За выходные на Сумщине произошло 17 ДТП

Из них:
- 4 ДТП с пострадавшими (6 человек травмированы и 1 погиб);
- 2 ДТП с материальным ущербом;
- 11 аварий, где водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Уважаемые участники дорожного движения! Безопасность на дороге зависит от соблюдения Правил дорожного движения и взаимоуважения на дороге, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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