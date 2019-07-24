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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49155

За выходные на Сумщине произошло 17 ДТП

Сумские патрульные за выходные выезжали на 17 ДТП.

Из них:

- 4 ДТП с пострадавшими (6 человек травмированы и 1 погиб);

- 2 ДТП с материальным ущербом;

- 11 аварий, где водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Уважаемые участники дорожного движения! Безопасность на дороге зависит от соблюдения Правил дорожного движения и взаимоуважения на дороге, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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