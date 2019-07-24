За выходные на Сумщине произошло 17 ДТП Сумские патрульные за выходные выезжали на 17 ДТП.

Из них:

- 4 ДТП с пострадавшими (6 человек травмированы и 1 погиб);

- 2 ДТП с материальным ущербом;

- 11 аварий, где водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Уважаемые участники дорожного движения! Безопасность на дороге зависит от соблюдения Правил дорожного движения и взаимоуважения на дороге, сообщает патрульная полиция Сумщины.