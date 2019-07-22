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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58134

Сумчанин стал лучшим стронгменом Харькова

10 августа в Харькове проходил Открытый кубок Харькова 2019 по стронгмену.

За звание сильнейшего боролись 8 спортсменов из разных регионов Украины. В соревнованиях принимали участие и двое сумчан.

Алексей Бирюков стал лучшим, пройдя такие испытания:

- Супер йок («коромысло») 360 кг, дистанция 20 метров;

- Лог лифт («бревно») 120-130 кг, лимит 1 минута;

- Эстафета Прогулка фермера («Чемоданы» 2х130 кг), дистанция 20 метров + «Утенок» 190 кг, дистанция 20 метров;

- Становая тяга с авто VOLVO за минуту;

- Удержание бензопилы.

Спорт Стронгмен
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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