Сумчанин стал лучшим стронгменом Харькова

За звание сильнейшего боролись 8 спортсменов из разных регионов Украины. В соревнованиях принимали участие и двое сумчан.
Алексей Бирюков стал лучшим, пройдя такие испытания:
- Супер йок («коромысло») 360 кг, дистанция 20 метров;
- Лог лифт («бревно») 120-130 кг, лимит 1 минута;
- Эстафета Прогулка фермера («Чемоданы» 2х130 кг), дистанция 20 метров + «Утенок» 190 кг, дистанция 20 метров;
- Становая тяга с авто VOLVO за минуту;
- Удержание бензопилы.
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