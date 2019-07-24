В Ахтырке погиб мотоциклист

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что 40-летний водитель и его 32-летний товарищ ехали по улице на спортивном мотоцикле. Было установлено, что водитель превысил допустимую скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину и врезался в забор. От полученных травм, несовместимых с жизнью, водитель скончался на месте ДТП, а пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», сообщает Ахтырский отдел полиции.
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