Сумчане с бронзой кубка Европы по сумо

В соревнованиях принимали участие около 200 участников из 10 стран.
Сумчане Николай Солодовников (весовая категория до 80 кг) и Владислав Вьюн (115 кг) стали бронзовыми призёрами.
25-26 мая в Бранденбурге проходил международный рейтинговый турнир по сумо....
На проходящем в Эстонии чемпионате Европы по сумо сборная Украиныстала лучшей....
19 апреля в Эстонии стартовал чемпионат Европы по сумо....
25-27 февраля в Луцке проходил международный турнир по сумо «Кубок Любарта» и чемпионат Украины по сумо....
В польском городе Люблин завершился международный турнир по сумо....