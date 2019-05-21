Глава сельсовета на Сумщине заплатит штраф за несвоевременное представление декларации

Постановлением Белопольского районного суда от 13.08.2019 С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, и подвергнут штрафу в доход государства в сумме 850 гривен.
Для информации: С., будучи главой Анновско-Вировского сельского совета без уважительных причин до 1 апреля 2018 года не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год. Декларация была представлена только 12 апреля 2018 года, сообщает Белопольский райсуд.
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