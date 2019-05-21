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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14304

Глава сельсовета на Сумщине заплатит штраф за несвоевременное представление декларации

Глава Анновско-Вировского сельского совета Белопольского района подвергнут штрафу в сумме 850 гривен за несвоевременное представление декларации.

Постановлением Белопольского районного суда от 13.08.2019 С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, и подвергнут штрафу в доход государства в сумме 850 гривен.

Для информации: С., будучи главой Анновско-Вировского сельского совета без уважительных причин до 1 апреля 2018 года не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год. Декларация была представлена только 12 апреля 2018 года, сообщает Белопольский райсуд.

Право Белопольский район Декларация о доходах Штраф
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