В Ромнах вор и поел и обокрал киоск В Ромнах, благодаря установленным камерам видеонаблюдения, полиция разоблачила злоумышленника, который похитил деньги из киоска, куда зашел купить поесть.

Вечером в Роменский отдел полиции поступило сообщение, что из киоска были похищены деньги. Полицейским, которые прибыли по вызову, продавец объяснила, что недостаток в 650 гривен обнаружила во время пересчета денег в кассе. Женщина предположила, что к краже мог быть причастен кто-то из покупателей.

Правоохранители пересмотрели видео с камер наблюдения, установленных в заведении, и увидели, как один из посетителей вытягивает деньги из кассы и прячет себе под одежду, пока продавец готовит его заказ.

«Полицейские сразу узнали вора, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции, - Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. Его разыскали, и он признался, что похищенные деньги уже потратил на свои нужды».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.