Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:384

В Ромнах вор и поел и обокрал киоск

В Ромнах, благодаря установленным камерам видеонаблюдения, полиция разоблачила злоумышленника, который похитил деньги из киоска, куда зашел купить поесть.

Вечером в Роменский отдел полиции поступило сообщение, что из киоска были похищены деньги. Полицейским, которые прибыли по вызову, продавец объяснила, что недостаток в 650 гривен обнаружила во время пересчета денег в кассе. Женщина предположила, что к краже мог быть причастен кто-то из покупателей.

Правоохранители пересмотрели видео с камер наблюдения, установленных в заведении, и увидели, как один из посетителей вытягивает деньги из кассы и прячет себе под одежду, пока продавец готовит его заказ.

«Полицейские сразу узнали вора, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции, - Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. Его разыскали, и он признался, что похищенные деньги уже потратил на свои нужды».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Право Кража Ромны
view counter

По тематике

Сегодня 09:49

В Шостке поймали веловора

Злоумышленник воспользовался отсутствием части ограждения в чужом частном домохозяйстве и похитил оттуда велосипед....

Сегодня 09:08

Конотопчанин, которого попросили купить лекарства старушке, обокрал ее

Молодой конотопчанин, которого попросили купить лекарства для пожилой старушки, украл у нее кошелек....

09.08.2019 13:17

На Сумщине поймали серийную воровку-рецидивистку

Злоумышленница недавно вернулась из мест лишения свободы и снова взялась за кражи....

В Сумах ищут вора, укравшего телефон у девочки в магазине «Аврора» (фото)
08.08.2019 10:40

В Сумах ищут вора, укравшего телефон у девочки в магазине «Аврора» (фото)

7 августа неизвестный у девочки, которая зашла в магазин «Аврора» на пр. Лушпы, 29/1, украл телефон....

08.08.2019 08:05

На Сумщине подростки промышляли кражами

Работники Ямпольского отделения полиции установили личности трех несовершеннолетних, подозреваемых в совершении краж электроинструментов, металлических изделий и других вещей из домов...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.