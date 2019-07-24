На Сумщине спасатели помогли ребенку освободить палец из металлического кольца 12 августа в 23:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

Звонила обеспокоенная жительница города Конотоп. По предварительным данным, ее дочь 2011 г.р. надела на палец руки металлическое кольцо, возможно с какой-то детали, но снять его сама уже не смогла. Родители пытались различными способами помочь девочке, однако их старания оказались напрасными. Они вызвали медработников, которые тоже ничем помочь не смогли. После этого люди обратились к спасателям.

На место вызова прибыло отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части. В данной ситуации применить стандартные аварийно-спасательные инструменты и оборудование, из-за их габаритов, было невозможно, поэтому работать специалистам Службы спасения пришлось обычным напильником. Чтобы не травмировать палец при трении, они предварительно подложили под кольцо увлажненную ткань. Также в процессе операции пришлось неоднократно смачивать палец. В конце концов, работая с «ювелирной» осторожностью, удалось перепилить металлическую «ловушку» и освободить пальчик девочки, который остался невредимым. Врачи только обработали конечность мазью, другая помощь не понадобилась.

Родители поблагодарили спасателей за оказанную помощь. К операции, занявшей около 25 минут, от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.