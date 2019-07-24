Кто из сумчан сегодня без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 13 августа.

Для проведения ремонтных работ по ул. Супруна, 32/1 в 10:00 прекращено водоснабжение домов:

- №№ 32, 32/1, 34 по ул. Супруна;

- №№ 51, 57 по ул. Троицкая;

- по ул. Сербской.

Также в связи с проведением ремонтных работ по ул. Прокофьева, 35 в 11:00 временно будет прекращено водоснабжение данного дома.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.