Кто из сумчан сегодня без воды

Для проведения ремонтных работ по ул. Супруна, 32/1 в 10:00 прекращено водоснабжение домов:
- №№ 32, 32/1, 34 по ул. Супруна;
- №№ 51, 57 по ул. Троицкая;
- по ул. Сербской.
Также в связи с проведением ремонтных работ по ул. Прокофьева, 35 в 11:00 временно будет прекращено водоснабжение данного дома.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 14 августа....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 9 августа....
Из-за недостатка средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 августа....