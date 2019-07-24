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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02247

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 13 августа.

Для проведения ремонтных работ по ул. Супруна, 32/1 в 10:00 прекращено водоснабжение домов:

- №№ 32, 32/1, 34 по ул. Супруна;

- №№ 51, 57 по ул. Троицкая;

- по ул. Сербской.

Также в связи с проведением ремонтных работ по ул. Прокофьева, 35 в 11:00 временно будет прекращено водоснабжение данного дома.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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