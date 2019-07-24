Кому завтра в Сумах отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 14 августа.

В связи с проведением ремонтных работ по замене участка водопроводной сети диаметром 500 мм по пр. М.Лушпы, 41 завтра, 14 августа, в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 31а, 31в, 29/1, 41 (ТРЦ «Атриум») по пр. М. Лушпы.

После завершения ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.