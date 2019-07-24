Кому завтра в Сумах отключат воду

В связи с проведением ремонтных работ по замене участка водопроводной сети диаметром 500 мм по пр. М.Лушпы, 41 завтра, 14 августа, в 9:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 31а, 31в, 29/1, 41 (ТРЦ «Атриум») по пр. М. Лушпы.
После завершения ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 13 августа....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 9 августа....
Из-за недостатка средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 августа....