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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:002

Сумчан приглашают на чемпионат города по теннису

31 августа – 1 сентября на кортах «Теннисной академии» пройдет открытый чемпионат Сум по теннису.

К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Играть будут женщины и мужчины (одиночный, парный разряд и микст).

Регистрация 30 августа с 16.00 до 18.00.

Спорт Теннис
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«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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