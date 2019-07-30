Сумчан приглашают на чемпионат города по теннису

К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Играть будут женщины и мужчины (одиночный, парный разряд и микст).
Регистрация 30 августа с 16.00 до 18.00.
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