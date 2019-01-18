Россияне пытались вывезти из Украины предметы старины 13 августа пограничники Сумского погранотряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинные предметы, которые возможно составляют культурно-историческую ценность.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль «Хонда». Автомобилем на выезд из Украины ехал гражданин РФ 1962 года рождения. Во время осмотра его транспортного средства правоохранители обнаружили старинный самовар, датированный концом XIX века.

А в пункте пропуска «Екатериновка» гражданин России 1965 г.р. пытался переместить через границу старинную книгу 1904 года выпуска. Ее правоохранители обнаружили в «Мерседесе», которым иностранец направлялся в РФ.

Предметы, которые возможно составляют культурно-историческую ценность, в установленном порядке переданы компетентным органам. Продолжается экспертиза, сообщает Сумской погранотряд.