Сумские лыжники приняли участие в чемпионате по лыжероллерам С 8 по 11 августа в Мадоне (Латвия) проходил чемпионат мира по лыжероллерам среди взрослых и юниоров.

Приняли участие в соревнованиях и украинские лыжные гонщики, а среди них представители Сумщины.

В первый соревновательный день спортсмены преодолевали соревновательную дистанцию классическим стилем - 10 км женщины и 20 км мужчины. Среди женщин единственная представительница от Украины Валентина Кминская финишировала 8-ой из 22 участниц. Среди мужчин шосткинец Алексей Красовский добрался до финиша 7-м, Андрей Марченко – 21, Дмитрий Драгун - 23, шосткинец Ян Коструба - 25 из 31 участников.

Украинские юниоры и юниорки показали следующие результаты: Дарья Ковалева - 8, Дарья Рублева (Шостка) - 10, Анастасия Савинская – 15, Елизавета Бобровская - 19 из 23 спортсменок.

Среди юниоров Александр Лисогор показал высокий 4-й результат. Виталий Колупайко стал 9, Артем Базилевич – 22, Владимир Аксюта - 24 из 29 участников.

На следующий день спортсмены соревновались в спринте свободным стилем. Валентина Каминская завершила гонку 10-ой, Дмитрий Драгун был 21-м. Среди юниоров Анастасия Макарина остановилась на 16-й позиции, Никита Лях - 19, Андрей Шевчук - 20, Александр Лисогор – 22, Виталий Колупайко - 25.

Третий соревновательный день состоялся для спортсменов массовым стартом свободным стилем. Украинские спортсмены с такими результатами: Валентина Каминская финишировала 11 из 18 участников, Руслан Перехода стал 19, Дмитрий Драгун – 22, наш Алексей Красовский - 25, сумчанин Александр Мукшин - 28 из 32 участников. Среди юниоров Дарья Ковалева пересекла финиш 8-й, наша Дарья Рублева стала 12-й, Анастасия Макарина - 16 из 16 спортсменок. Среди юниоров Виталий Колупайко и Александр Лисогор - 17 и 18 результаты соответственно, Владимир Аксюта финишировал 22, Денис Мишутин - 26 из 30 участников.

Завершающим этапом чемпионата мира стал командный спринт свободным стилем. Конотопчанка Юлия Кроль и Валентина Каминская финишировали 5-ми из 8 команд, Руслан Перехода и Алексей Красовский – 9-ми из 14 команд, Дарья Ковалева и Дарья Рублева – 4-ми из 7 команд, Виталий Колупайко и Александр Лисогор – 6-ми из 10 команд.