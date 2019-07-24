До конца недели на Сумщине будет царить жара

13 августа - без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +12 .. + 17 °С, днем +27 .. + 32 °С.
14 августа - местами кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18 .. + 23 °С, днем +28 .. + 33 °С.
15-16 августа - без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +26 .. + 31 °С.
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