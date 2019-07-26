Ахтырчанин стал вторым на горном марафоне

Соревнования состояли из 5 различных забегов от 25 до 183 км.
В забеге на 42 км «Говерла» (2100 м набора высоты) ахтырчанин Ярослав Горбушко показал второе время – 4:32:07.
Лебединец Виталий Меренков преодолел более 180 км во время ультрамарафона....
Единственный сумчанин в составе легкоатлетической команды Украины Михаил Осташевский выиграл чемпионские награды в беге на 100 и 200 м среди...
2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту....
26 июля в Луцке завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике....
25 июля в Луцке стартовал командный чемпионат Украины по легкой атлетике....