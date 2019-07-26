Ахтырчанин стал вторым на горном марафоне Горный беговой ультрамарафон «100 Букомиль» проходили в Ворохте, Ивано-Франковской области с 1 по 4 августа.

Соревнования состояли из 5 различных забегов от 25 до 183 км. В забеге на 42 км «Говерла» (2100 м набора высоты) ахтырчанин Ярослав Горбушко показал второе время – 4:32:07.