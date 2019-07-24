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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43257

На Сумщине сбили мопедиста

На 27-м километре трассы «Конотоп - Бурынь - Чумаково» произошло столкновение мопеда «Дельта» и автомобиля «IKCO SAMAND».

Сообщение об этом поступило в дежурную часть Конотопского отдела полиции около 13.30 12 августа из службы «103».

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что вероятной причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения водителем мопеда, который, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который в это время двигался по главной дороге. В результате столкновения 22-летний водитель мопеда получил телесные повреждения в виде открытого перелома правого предплечья, открытого перелома правого плеча, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и был госпитализирован в реанимационное отделение Конотопской ЦРБ. Водитель автомобиля не пострадал.

Транспортные средства помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции.

Следователями по данному факту открыто уголовное производство по ч1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения), проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

В полиции призывают всех участников дорожного движения заботиться о своей жизни и здоровья, не допускать нарушения Правил дорожного движения даже в мелочах, ведь дисциплина на дороге - это залог Вашей безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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