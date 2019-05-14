Первая очередь моста в Климентов будет сдана в конце сентября

«Мостовой переход на автомобильной дороге Н12 Сумы-Полтава построен в 1960 году и почти 50 лет капитально не ремонтировался. Ремонт первой очереди на «финишной прямой», и в конце сентября ремонтные работы завершатся.
В 2020 году будет отремонтировано вторую очередь этого мостового перехода», - говорится в сообщении.
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