Первая очередь моста в Климентов будет сдана в конце сентября Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

«Мостовой переход на автомобильной дороге Н12 Сумы-Полтава построен в 1960 году и почти 50 лет капитально не ремонтировался. Ремонт первой очереди на «финишной прямой», и в конце сентября ремонтные работы завершатся.

В 2020 году будет отремонтировано вторую очередь этого мостового перехода», - говорится в сообщении.