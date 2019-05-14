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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51340

Первая очередь моста в Климентов будет сдана в конце сентября

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

«Мостовой переход на автомобильной дороге Н12 Сумы-Полтава построен в 1960 году и почти 50 лет капитально не ремонтировался. Ремонт первой очереди на «финишной прямой», и в конце сентября ремонтные работы завершатся.

В 2020 году будет отремонтировано вторую очередь этого мостового перехода», - говорится в сообщении.

Общество Климентово Ремонт моста
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