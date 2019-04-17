В Сумах создали рабочую группу по вопросу отопления в Ковпаковском теплорайоне

В рабочую группу вошли заммэра Александр Журба, директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко, его зам Виктор Павленко, глава ОО «Спільний дім» Валерий Романенко, директор департамент обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, директор финдепартамента Светлана Липовая, сотрудник СумГУ Николай Сотник, директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх и и.о. начальника правового управления Игорь Кальченко.
Работать группа будет до 15 октября. Однако уже до 25 августа должна доложить мэру Сум о результатах тщательного обсуждения письма от АО «Сумское НПО» по поводу аренды КСПУ.
Об этом сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора Котельной Северного промузла Ирина Рыбальченко....
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