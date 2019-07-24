В Сумах грузовик протаранил патрульных Сегодня, 13 августа, около 7:30 на перекрестке улиц Белопольское шоссе и 8 Марта произошло ДТП с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlander и ГАЗ 5327.

Фото Николая Третьяка

Никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области, сообщает патрульная полиция Сумщины.