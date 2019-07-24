В Сумах грузовик протаранил патрульных

Никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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