Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы С 9 по 11 августа в городе Клуж-Напока (Румыния) прошел Кубок Европы среди юниоров до 21 года.

В соревнованиях приняли участие два представителя СумГУ и показали безупречный результат. В весовой категории до 78 кг среди женщин золото завоевала студентка Медицинского института (Спорт) Наталья Чистякова. Такой же результат, но в весовой категории свыше 100 кг среди мужчин, показал еще один студент Медицинского института (Спорт) Евгений Балевский.

Всего сборная Украины взяла 3 первых, 2 вторых и 7 третьих мест – это лучший результат среди 26 команд.