Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы

В соревнованиях приняли участие два представителя СумГУ и показали безупречный результат. В весовой категории до 78 кг среди женщин золото завоевала студентка Медицинского института (Спорт) Наталья Чистякова. Такой же результат, но в весовой категории свыше 100 кг среди мужчин, показал еще один студент Медицинского института (Спорт) Евгений Балевский.
Всего сборная Украины взяла 3 первых, 2 вторых и 7 третьих мест – это лучший результат среди 26 команд.
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