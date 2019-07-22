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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы

С 9 по 11 августа в городе Клуж-Напока (Румыния) прошел Кубок Европы среди юниоров до 21 года.

В соревнованиях приняли участие два представителя СумГУ и показали безупречный результат. В весовой категории до 78 кг среди женщин золото завоевала студентка Медицинского института (Спорт) Наталья Чистякова. Такой же результат, но в весовой категории свыше 100 кг среди мужчин, показал еще один студент Медицинского института (Спорт) Евгений Балевский.

Всего сборная Украины взяла 3 первых, 2 вторых и 7 третьих мест – это лучший результат среди 26 команд.

Спорт Дзюдо
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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