Завтра в Сумах стартуют биатлонные соревнования 14-15 августа в Токарях пройдут Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти Романа Звонкова.

В первый день пройдут спринты среди юношей и мужчин, во второй – среди девушек и женщин. Начало соревнований в 10.30.