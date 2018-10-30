Завтра в Сумах стартуют биатлонные соревнования

В первый день пройдут спринты среди юношей и мужчин, во второй – среди девушек и женщин. Начало соревнований в 10.30.
Сегодня, 7 августа, в Чернигове прошли гонки с массовым стартом летнего чемпионата Украины по биатлону среди юниоров....
4 августа в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....
19-21 июля в Тростянце будут соревноваться биатлонисты....
9-12 июля на базе «Динамо» в Токарях пройдет чемпионат области по летнему биатлону....
В Сумах состоялся открытый чемпионат города по летнему биатлону....