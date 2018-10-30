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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Завтра в Сумах стартуют биатлонные соревнования

14-15 августа в Токарях пройдут Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти Романа Звонкова.

В первый день пройдут спринты среди юношей и мужчин, во второй – среди девушек и женщин. Начало соревнований в 10.30.

Спорт Летний биатлон Роман Звонков
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По тематике

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
07.08.2019 17:57

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 7 августа, в Чернигове прошли гонки с массовым стартом летнего чемпионата Украины по биатлону среди юниоров....

Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины
05.08.2019 21:07

Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины

4 августа в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....

В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону
17.07.2019 08:40

В Тростянце пройдут соревнования по летнему биатлону

19-21 июля в Тростянце будут соревноваться биатлонисты....

В Токарях проведут чемпионат Сумщины по летнему биатлону
08.07.2019 09:29

В Токарях проведут чемпионат Сумщины по летнему биатлону

9-12 июля на базе «Динамо» в Токарях пройдет чемпионат области по летнему биатлону....

В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне
30.10.2018 15:35

В Сумах молодежь соревновалась в летнем биатлоне

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по летнему биатлону....

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«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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