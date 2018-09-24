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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах сообщено о подозрении акушеру-гинекологу, из-за которой умерла пациентка

Сумской местной прокуратурой сегодня, 13 августа, согласовано сообщение о подозрении врачу акушеру-гинекологу, которая также является заведующей отделением одной из сумских больниц, из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей которой умерла пациентка.

В ходе следствия, проведенного следователями Сумского отдела полиции, установлено, что событие произошло 26 июля 2018 года. Районная больница направила 61-летнюю пациентку в сумское медицинское учреждение после неудачной манипуляции. Врач акушер-гинеколог, которая осматривала пациентку, без каких-либо медицинских показаний к оказанию помощи на амбулаторном этапе, не проведя полного обследования, провела оперативное вмешательство, во время которого повредила внутренние органы пациентки. Лишь на следующий день был диагностирован осложнения, и женщину прооперировали еще раз. Однако 1 августа 2018 года пациентка умерла.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть пациентки наступила в результате травмы органов брюшной полости, течение которой осложнилось развитием острого фибринозно-гнойного перитонита, интоксикацией организма, полиорганной недостаточности. Между оперативным вмешательством в условиях дневного стационара, несвоевременно выполненным хирургическим вмешательством и наступлением смерти женщины усматривается прямая причинная связь.

Действия врача акушера-гинеколога квалифицированы по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшие тяжкие последствия для больного) УК Украины. За содеянное ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Врач Ненадлежащее выполнение обязанностей Смерть пациента
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