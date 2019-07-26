У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град» У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град».

Щорічний фестиваль історичної реконструкції, який був започаткований 4 роки тому, переріс з просто історичного турніру в невеликий розважальний комплекс. У програмі: лицарські бої, мотоцикли та екстрим.

Початок фестивалю о 10:00.

Вхід вільний.