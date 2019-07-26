У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

Щорічний фестиваль історичної реконструкції, який був започаткований 4 роки тому, переріс з просто історичного турніру в невеликий розважальний комплекс. У програмі: лицарські бої, мотоцикли та екстрим.
Початок фестивалю о 10:00.
Вхід вільний.
15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....
Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....
14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця....
Агро-, еко-, етнофестиваль «HempFest» - перший та головний фестиваль українського коноплярства....
2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту....