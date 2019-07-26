Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43260

У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град».

Щорічний фестиваль історичної реконструкції, який був започаткований 4 роки тому, переріс з просто історичного турніру в невеликий розважальний комплекс. У програмі: лицарські бої, мотоцикли та екстрим.

Початок фестивалю о 10:00.

Вхід вільний.

Досуг Анонс Вирский град Фестиваль
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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