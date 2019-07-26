В центре Сум столкнулись «Рено» и «ГАЗель» Сегодня, 13 августа, около 9:30 на улице Чорновола произошло ДТП.

Автомобиль «Рено Дастер» столкнулся с «ГАЗелью».

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области, водитель «Рено» во время разворота с правой полосы не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», который двигался в попутном направлении с левой стороны. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На водителя «Рено» составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).