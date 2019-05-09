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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49123

Полиция разыскивает жителя Путивля

Последний раз Константина Ковальчука видели 9 августа текущего года в Путивле.

По словам его матери, утром он ушел на работу и до сих пор не вернулся. На вид юноше 20 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы коротко стриженные темного цвета, глаза голубые.

Особые приметы: рана на правой брови. Во время разговора слышно, что он не произносит букву «Р».

Был одет в джинсовые шорты синего цвета, футболку с серо-желтыми полосами, красную кофту с рисунком в виде листьев, белые кеды.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске, сообщить в Путивльского отделения полиции по адресу: г. Путивль, ул. Иоанна Путивльского, 42, тел. (05442) 5-46-61, 095-33-050-67, или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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