Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21262

В Ромнах задержали вора канализационного люка

Им оказался ранее судимый местный житель. Металлические люки он побил на куски и в дальнейшем планировал сдать, как металлолом.

Внимание работников сектора реагирования патрульной полиции Роменского отдела полиции, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, привлек мужчина с полными мешками в руках. Он постоянно оглядывался по сторонам, что у полицейских вызвало определенные подозрения. Они подошли к нему и поинтересовались содержанием мешков. Тот занервничал и признался: переносит части канализационного люка, который украл.

«Вором канализационного люка оказался 36-летний ранее судимый местный житель, - комментирует Сергей Башкиров, заместитель начальника Роменского отдела полиции, - Установили и владельцев похищенного имущества. Пострадавшие как раз собирались писать заявление в полицию, когда мы их известили, что уже задержали и самого злоумышленника».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или даже лишение свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Кража Ромны
view counter

По тематике

Курьез в Сумах: автовор сам пришел к патрульным, потому что потерял на месте кражи личные вещи
Сегодня 14:48

Курьез в Сумах: автовор сам пришел к патрульным, потому что потерял на месте кражи личные вещи

Происшествие произошло ночью 13 августа, около 2 часов....

Сегодня 08:38

На Сумщине рецидивист обокрал друга, пока тот спал

С заявлением о краже телефона в полицию обратился житель Бурынского района....

В Ромнах вор и поел и обокрал киоск
Вчера 14:38

В Ромнах вор и поел и обокрал киоск

В Ромнах, благодаря установленным камерам видеонаблюдения, полиция разоблачила злоумышленника, который похитил деньги из киоска, куда зашел купить поесть....

Вчера 09:49

В Шостке поймали веловора

Злоумышленник воспользовался отсутствием части ограждения в чужом частном домохозяйстве и похитил оттуда велосипед....

Вчера 09:08

Конотопчанин, которого попросили купить лекарства старушке, обокрал ее

Молодой конотопчанин, которого попросили купить лекарства для пожилой старушки, украл у нее кошелек....

Новости

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
В Сумах пройдет футзальный турнир
Сегодня 14:49
Курьез в Сумах: автовор сам пришел к патрульным, потому что потерял на месте кражи личные вещи
Сегодня 14:48
На Сумщине будут контролировать финансовую дисциплину
Сегодня 14:26
«Альянс» получил соперника по кубку Украины
Сегодня 14:15
Глуховчанин взял бронзу на кубке мира по судомодельному спорту
Сегодня 13:40
Мэр Сум согласился, что евродворы мешают ливневой канализации
Сегодня 13:00
Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту
Сегодня 12:49
На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)
Сегодня 12:42
У Глухові пам’ятники Березовському та Бортнянському потерпають від голубиного посліду: мити нікому
Сегодня 12:20
Сумчане просят обезопасить городской парк 1
Сегодня 12:14
На Сумщине пропала мать троих малолетних детей (фото)
Сегодня 11:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.