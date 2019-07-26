В Ромнах задержали вора канализационного люка Им оказался ранее судимый местный житель. Металлические люки он побил на куски и в дальнейшем планировал сдать, как металлолом.

Внимание работников сектора реагирования патрульной полиции Роменского отдела полиции, которые несли службу по охране общественного порядка в городе, привлек мужчина с полными мешками в руках. Он постоянно оглядывался по сторонам, что у полицейских вызвало определенные подозрения. Они подошли к нему и поинтересовались содержанием мешков. Тот занервничал и признался: переносит части канализационного люка, который украл.

«Вором канализационного люка оказался 36-летний ранее судимый местный житель, - комментирует Сергей Башкиров, заместитель начальника Роменского отдела полиции, - Установили и владельцев похищенного имущества. Пострадавшие как раз собирались писать заявление в полицию, когда мы их известили, что уже задержали и самого злоумышленника».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или даже лишение свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области