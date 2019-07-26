Кому в Сумах еще отключили сегодня воду Сумской «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением ремонтных работ по пр-ту М. Лушпы КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в два дома. Сейчас без водоснабжения остались дома № 5/1 по ул. Заливная и № 15 по пр-ту М. Лушпы.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.