Водонапорные станции сумского водоканала могут отключить (видео)

Дату отключения пока не определили. Об этом сообщил директор коммерческий ПАО «Сумыоблэнерго» Андрей Чуйко, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Задолженность «Горводоканала» по двум договорам составляет в районе 70 млн грн. Это - вместе со всеми штрафными санкциями. Из них - за активную электрическую энергию - в районе 51 миллиона. Что касается договора реструктуризации, он был оформлен на 61 млн грн и, соответственно, выполнялся в течение апреля-мая и частично - июня. В июне они уже не смогли выполнить первый платеж и, соответственно, в июле - также был проведен платеж указанного договора реструктуризации. Что касается суммы задолженности, то она возникла с 2015-го по 2018-й год. Речь идет о поставке электрической энергии. Также, к сожалению, у них не выполняются условия договора распределения уже за 2019-й год, за август. В связи с тем, что основная часть долга как раз по водонапорным станциям, то есть водозаборам, то отключать, скорее всего, будем в первую очередь их», - говорит директор коммерческий ПАО «Сумыоблэнерго» Андрей Чуйко.
Напомним: ранее - 7 августа директор водоканала Анатолий Сагач сообщил, что из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем. Глава планово-бюджетной комиссии Владимир Шилов говорит - денег сейчас в бюджете нет.
«Мы ежемесячно выделяем от двух до трех миллионов гривен на погашение этой задолженности. Тарифы на поставку и водоотвод существенно занижены. И водоканал работает сегодня в убыток», - говорит глава планово-бюджетной комиссии Сумского горсовета Владимир Шилов.
«У нас есть договор рассрочки, и по 3,5 млн грн мы должны до конца 2020 года заплатить. На сегодняшний день мы платим только 30% из тех 3,5 млн грн, чтобы погасить старый долг», - рассказывает директор КП «Горводоканал »Анатолий Сагач.
На сегодня ответа от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о цене услуг сумского водоканала нет. На сайте ведомства от 9 августа размещено объяснение новой модели, по которой должны работать водоканалы страны, в том числе в условиях роста стоимости электроэнергии. Там, в частности, сказано, что по предварительному анализу, который провел регулятор, уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту тарифов их лицензиатов в среднем на 2,5%.
Из объяснения НКРЭК№ от 9 августа: «...уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту в среднем тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение на 2,54%, на централизованное водоотведение на 2,48%».
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А озвучьте пожалуйста зарплату директора водоканала, его замов и т.п. Глядишь и найдётся где убытки сократить.