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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:264041

Водонапорные станции сумского водоканала могут отключить (видео)

Собираются отключать водонапорные станции КП «Горводоканал» за неуплату использованного электроэнергии.

Дату отключения пока не определили. Об этом сообщил директор коммерческий ПАО «Сумыоблэнерго» Андрей Чуйко, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Задолженность «Горводоканала» по двум договорам составляет в районе 70 млн грн. Это - вместе со всеми штрафными санкциями. Из них - за активную электрическую энергию - в районе 51 миллиона. Что касается договора реструктуризации, он был оформлен на 61 млн грн и, соответственно, выполнялся в течение апреля-мая и частично - июня. В июне они уже не смогли выполнить первый платеж и, соответственно, в июле - также был проведен платеж указанного договора реструктуризации. Что касается суммы задолженности, то она возникла с 2015-го по 2018-й год. Речь идет о поставке электрической энергии. Также, к сожалению, у них не выполняются условия договора распределения уже за 2019-й год, за август. В связи с тем, что основная часть долга как раз по водонапорным станциям, то есть водозаборам, то отключать, скорее всего, будем в первую очередь их», - говорит директор коммерческий ПАО «Сумыоблэнерго» Андрей Чуйко.

Напомним: ранее - 7 августа директор водоканала Анатолий Сагач сообщил, что из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем. Глава планово-бюджетной комиссии Владимир Шилов говорит - денег сейчас в бюджете нет.

«Мы ежемесячно выделяем от двух до трех миллионов гривен на погашение этой задолженности. Тарифы на поставку и водоотвод существенно занижены. И водоканал работает сегодня в убыток», - говорит глава планово-бюджетной комиссии Сумского горсовета Владимир Шилов.

«У нас есть договор рассрочки, и по 3,5 млн грн мы должны до конца 2020 года заплатить. На сегодняшний день мы платим только 30% из тех 3,5 млн грн, чтобы погасить старый долг», - рассказывает директор КП «Горводоканал »Анатолий Сагач.

На сегодня ответа от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о цене услуг сумского водоканала нет. На сайте ведомства от 9 августа размещено объяснение новой модели, по которой должны работать водоканалы страны, в том числе в условиях роста стоимости электроэнергии. Там, в частности, сказано, что по предварительному анализу, который провел регулятор, уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту тарифов их лицензиатов в среднем на 2,5%.

Из объяснения НКРЭК№ от 9 августа: «...уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту в среднем тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение на 2,54%, на централизованное водоотведение на 2,48%».

Общество Долги за электроэнергию КП «Горводоканал» Отключение воды
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Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 14:21

А озвучьте пожалуйста зарплату директора водоканала, его замов и т.п. Глядишь и найдётся где убытки сократить.

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