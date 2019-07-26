Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40914

На Сумщине пропала мать троих малолетних детей (фото)

Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают 30-летнюю жительницу села Ковтуново Елену Лысюк.

31 июля женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

В полицию с заявлением об исчезновении своей дочери обратилась 57-летняя жительница села Ковтуново Шосткинского района. Заявительница рассказала, что ее дочь в ночь на 1 августа ушла из дома и не вернулась. На связь она с того дня не выходила, а ее мобильный телефон выключен. Трое малолетних детей пропавшей женщины сейчас находятся под присмотром бабушки.

На вид разыскиваемой 30-35 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения. Имеет темные длинные волосы до поясницы и темные глаза. На кисти левой руки имеет татуировку в виде буквы «Л».

Была одета в черный спортивный костюм с красными цветами и белую майку. На ногах имела темно-синие носки, обута в розовые кроссовки.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Лысюк Елены Николаевны, сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, (099) 266-00-69, или на круглосуточную линию службы «102».

Право Пропал без вести Шосткинский район
view counter

По тематике

На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)
Сегодня 12:42

На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку....

На Сумщине нашли нелегальную заправку
09.08.2019 15:06

На Сумщине нашли нелегальную заправку

На территории Шосткинского района Сумской области ООО «Контакт плюс» эксплуатирует автозаправочную станцию, не имея на это соответствующего разрешения....

Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»
08.08.2019 17:49

Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»

Свыше трех килограммов сухой и измельченной конопли изъяли участковые офицеры полиции у 45-летнего жителя одного из сел Шосткинского района....

На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу
07.08.2019 13:08

На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу

7 серпня у смт Вороніж Шосткинського району з нагоди 200-ї річниці від дня народження видатного письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача...

05.08.2019 17:16

На Сумщине столкнулись пассажирская маршрутка и «семерка»

ДТП произошло сегодня, 5 августа, в селе Собичево на Шосткинщине....

Новости

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
В Сумах пройдет футзальный турнир
Сегодня 14:49
Курьез в Сумах: автовор сам пришел к патрульным, потому что потерял на месте кражи личные вещи
Сегодня 14:48
На Сумщине будут контролировать финансовую дисциплину
Сегодня 14:26
«Альянс» получил соперника по кубку Украины
Сегодня 14:15
Глуховчанин взял бронзу на кубке мира по судомодельному спорту
Сегодня 13:40
Мэр Сум согласился, что евродворы мешают ливневой канализации
Сегодня 13:00
Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту
Сегодня 12:49
На Сумщине пропала 17-летняя девушка (фото)
Сегодня 12:42
У Глухові пам’ятники Березовському та Бортнянському потерпають від голубиного посліду: мити нікому
Сегодня 12:20
Сумчане просят обезопасить городской парк 1
Сегодня 12:14
На Сумщине пропала мать троих малолетних детей (фото)
Сегодня 11:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.