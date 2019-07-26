На Сумщине пропала мать троих малолетних детей (фото) Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают 30-летнюю жительницу села Ковтуново Елену Лысюк.

31 июля женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

В полицию с заявлением об исчезновении своей дочери обратилась 57-летняя жительница села Ковтуново Шосткинского района. Заявительница рассказала, что ее дочь в ночь на 1 августа ушла из дома и не вернулась. На связь она с того дня не выходила, а ее мобильный телефон выключен. Трое малолетних детей пропавшей женщины сейчас находятся под присмотром бабушки.

На вид разыскиваемой 30-35 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения. Имеет темные длинные волосы до поясницы и темные глаза. На кисти левой руки имеет татуировку в виде буквы «Л».

Была одета в черный спортивный костюм с красными цветами и белую майку. На ногах имела темно-синие носки, обута в розовые кроссовки.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Лысюк Елены Николаевны, сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, (099) 266-00-69, или на круглосуточную линию службы «102».