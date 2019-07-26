На Сумщине пропала мать троих малолетних детей (фото)

31 июля женщина ушла из дома и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.
В полицию с заявлением об исчезновении своей дочери обратилась 57-летняя жительница села Ковтуново Шосткинского района. Заявительница рассказала, что ее дочь в ночь на 1 августа ушла из дома и не вернулась. На связь она с того дня не выходила, а ее мобильный телефон выключен. Трое малолетних детей пропавшей женщины сейчас находятся под присмотром бабушки.
На вид разыскиваемой 30-35 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения. Имеет темные длинные волосы до поясницы и темные глаза. На кисти левой руки имеет татуировку в виде буквы «Л».
Была одета в черный спортивный костюм с красными цветами и белую майку. На ногах имела темно-синие носки, обута в розовые кроссовки.
Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Лысюк Елены Николаевны, сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, (099) 266-00-69, или на круглосуточную линию службы «102».
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