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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Глухові пам’ятники Березовському та Бортнянському потерпають від голубиного посліду: мити нікому

Глухівчани вкотре просять владу звернути увагу на забруднені птахами пам’ятники в центрі туристичного міста.

До редакції «Недели» зайшла Тетяна Кузнецова і з самого порогу випалила: «Хочу розповісти про свою розмову з пані секретаркою міської ради Оленою Демішевою».

– Гуляємо ми з онуком у сквері. Я побачила, що О. Демішева сидить на лавочці і з кимось розмовляє. Вирішила попитати про наболіле: чому в Глухові зовсім не приділяють уваги місцевим пам’ятникам? Зокрема, мені боляче і неприємно дивитись на скульптури відомих світових композиторів, земляків Бортнянського і Березовського. Це витвір мистецтва, родзинка Глухова. А вони стоять постійно забруднені голубами! Пані Олена відповіла, що знає про цю проблему, але… Цитую: «Понимаете, голубиное говно не отмывается». Я аж рота відкрила, могла б уже якось вона по-іншому про це повідомити, усе ж таки представник влади. А ще я не вірю, що пташиний послід не можна змити, просто цього ніхто не робить, – говорить жінка.

Журналісти звернулись за коментарем до директора ВЖРЕКП Олександра Стецюка. За його словами, на сьогоднішній день це гарно, це бренд. «Усе життя птахи гадили на пам’ятник Леніну, у Санкт-Петербурзі взагалі це вважається красою, це молодіжно. Що ми можемо зробити голубам, відстрілювати? Люди ж їх і підкормлюють. Особисто я об’їздив усю Європу, в інших містах пам’ятники знаходяться в такому ж стані. Це не проблема…»

Також він повідомив, що територія скверу Бортнянського і Березовського – це не його відповідальність, бо її орендують підприємці, які і мають слідкувати за чистотою.

Директор ТОВ «Зеленбуд» Дмитро Хоруженко сказав, що парк прибирають працівники «Зеленбуду» за договором, укладеним з підприємцями, які орендують у ньому місця. Жодного разу ні влада, ні активісти, ні підприємці з проханням помити пам’ятники не звертались.

– З нами укладають договір два підприємці: ларьок, де продають ковбасу, та квітникарі. До послуг входить тільки прибирання території. Якщо б хтось замовив помити пам’ятники – ми б не відмовили.

Общество Глухов Голуби Памятники
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