Глуховчанин взял бронзу на кубке мира по судомодельному спорту

Это не первая победа нашего земляка. Он неоднократно становился призером международных соревнований по судомодельному спорту. Весь свой спортивный путь парень идет в ногу со своим тренером Николаем Грудиной, пишет Неделя.
21-26 июля в Болгарии городе Пазарджик прошел Кубок мира по судомоделизму среди юниоров....
С 21 по 23 июня на водно-гребной базе СумГУ прошел 2-й этап Кубка Украины по судомодельному спорту секции «М» (скоростные...
7-9 июня в Польше проходили международные соревнования по судомодельному спорту - IV Tenshock CUP Lesznowola 2019....
В конце декабря в бассейне «Олимпийский» Сумского государственного университета состоялись традиционные Всеукраинские открытые соревнования по судомодельному спорту....
Первый юниорский чемпионат мира по судомодельного спорту в классе радиоуправляемых моделей состоялся в Варшаве....