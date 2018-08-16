Глуховчанин взял бронзу на кубке мира по судомодельному спорту Воспитанник Городского центра внешкольного образования мастер спорта Дмитрий Борщ занял III место в классе F1V 15 на чемпионате мира по судомодельному спорту секции «М» в Италии.

Это не первая победа нашего земляка. Он неоднократно становился призером международных соревнований по судомодельному спорту. Весь свой спортивный путь парень идет в ногу со своим тренером Николаем Грудиной, пишет Неделя.