Сумчане просят обезопасить городской парк На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба».

«Прошу рассмотреть петицию по обустройству городского парка освещением и камерами видеонаблюдения для безопасного пребывания на территории парка в вечернее и ночное время», - пишет автор петиции Рудык Иван Романович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: недавно сумчанина ограбили и чуть не убили в парке. Злоумышленники до сих пор не найдены.

Мэр Сум Александр Лысенко в понедельник на аппаратном совещании в мэрии говорил о новой концепции развития парка, в том числе об освещении.

Кстати, другая петиция об освещении в городском парке недавно набрала более 400 подписей сумчан и ждет ответа с 6 августа.