Сумчане просят обезопасить городской парк

«Прошу рассмотреть петицию по обустройству городского парка освещением и камерами видеонаблюдения для безопасного пребывания на территории парка в вечернее и ночное время», - пишет автор петиции Рудык Иван Романович.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним: недавно сумчанина ограбили и чуть не убили в парке. Злоумышленники до сих пор не найдены.
Мэр Сум Александр Лысенко в понедельник на аппаратном совещании в мэрии говорил о новой концепции развития парка, в том числе об освещении.
Кстати, другая петиция об освещении в городском парке недавно набрала более 400 подписей сумчан и ждет ответа с 6 августа.
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Caretaker
Свет и камеры это конечно хорошо. А где, хочется спросить, та что нас бережёт? Или им тоже страшно пустить 3-4 парных патруля по парку?