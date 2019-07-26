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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:144221

Сумчане просят обезопасить городской парк

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба».

«Прошу рассмотреть петицию по обустройству городского парка освещением и камерами видеонаблюдения для безопасного пребывания на территории парка в вечернее и ночное время», - пишет автор петиции Рудык Иван Романович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: недавно сумчанина ограбили и чуть не убили в парке. Злоумышленники до сих пор не найдены.

Мэр Сум Александр Лысенко в понедельник на аппаратном совещании в мэрии говорил о новой концепции развития парка, в том числе об освещении.

Кстати, другая петиция об освещении в городском парке недавно набрала более 400 подписей сумчан и ждет ответа с 6 августа.

Общество Безопасность Видеонаблюдение Городской парк имени кожедуба Петиция Уличное освещение
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Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 14:31

Свет и камеры это конечно хорошо. А где, хочется спросить, та что нас бережёт? Или им тоже страшно пустить 3-4 парных патруля по парку?

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