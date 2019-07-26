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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00351

Мэр Сум согласился, что евродворы мешают ливневой канализации

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ливневой канализации».

«Призываю городскую власть решить проблему с ливневой канализацией в городе. В частности, на перекрестке улиц СКД и Харьковской, а также по проспекту Михаила Лушпы. Ливень 13.07.19 доказал, что эта проблема существует. И существует она уже несколько лет», - пишет автор петиции Росляков Михаил Юрьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Информируем, что прочистки системы ливневой канализации по городу Сумы специалистами КП «Дорремстрой» выполняется систематически, особенно после выпадения осадков в виде дождя (почему не до? – Ред.).

Вместе с тем отмечаем, что при проектировании и строительстве ливневой канализации 7-12-х микрорайонов, ул. Харьковской, Прокофьева, СКД, Зеленко и других улиц были учтены только площади проезжей части, тротуаров и зеленых зон, которые находятся в пределах красной линии. А при проведении капитальных ремонтов дворовых территорий домов на вышеуказанных улицах было осуществлено сход талых и дождевых вод поверхностным способом на центральную проезжую часть, в результате чего по г. Сумы существует проблема на центральных улицах с отводом воды после выпадения чрезмерного количества осадков в виде дождя».

Вторая часть повторяет то, что говорил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера мэру Сум на одном из аппаратных совещаний, прямо обвинив того в том, что именно евродворы виноваты в постоянных наводнениях на улицах города после ливней. Теперь мэр согласился с этим, подписав ответ на петицию. Но сделал ли он выводы из этого?

Общество Ливневая канализация Петиция
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