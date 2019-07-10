В Сумах пройдет футзальный турнир

В рамках подготовки «Food Centre – СумДУ» к старту в Экстра-лиге Украины, в Сумах пройдет Sumy Friendly Cup.
В нем также примут участие еще две сильнейших команды города: «Lex VSK-Сумбуд» и «Технология».
Расписание:
Четверг, 15 августа, 17-30 — «Food Centre – СумДУ» — «Lex VSK – Сумбуд» (манеж СумГУ);
Пятница, 16 августа, 17-30 «Food Centre – СумДУ» — «ехнология» (манеж СумГУ)
Матч между «Технологией» и «Lex VSK – Сумбуд» состоится на следующей неделе, сообщает пресс-служба АФС.
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