Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49399

Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту

14 сентября на Сумщине пройдет велоберевет на 200 км «В гости к мамонту».

Сумской рандоннерский клуб приглашает всех желающих присоединиться с велозаезду по маршруту: Сумы - Белополье - Бурынь Воскресенка - Чемодановка - Хоружевка - Кулешовка (Мамонт) - Недригайлов (старая мельница) – Сумы.

Регистрация на бревет здесь.

Спорт Бревет Велоспорт
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Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины
03.08.2019 16:39

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

В Первомайске продолжается чемпионат Украины по велоспорту среди юношей....

Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины
02.08.2019 17:33

Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины

Хорошим результатом порадовали воспитанники Сумской ОДЮСШ в первый день чемпионата Украины в Первомайске....

Первая Сумская велосотка определила своих победителей
28.07.2019 19:59

Первая Сумская велосотка определила своих победителей

27 июля по случаю 80-летия образования Сумской области впервые провели велозаезд «Сумская Сотка», цель которого пропаганда здорового образа жизни, велосипедного...

Сумские велосипедисты с медалями чемпионата Украины
30.06.2019 18:26

Сумские велосипедисты с медалями чемпионата Украины

28-30 июня состоялся чемпионат Украины по велосипедному спорту в олимпийских видах программ среди мужчин....

Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км
20.06.2019 15:10

Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км

15-16 июня Рандоннерский Клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел 600-километровывй бревет....

Новости

Сумское НПО предлагает городу взять в аренду Котельную северного промузла
09.08.2019 20:56
В Сумах пройдет футзальный турнир
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Курьез в Сумах: автовор сам пришел к патрульным, потому что потерял на месте кражи личные вещи
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На Сумщине будут контролировать финансовую дисциплину
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«Альянс» получил соперника по кубку Украины
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Глуховчанин взял бронзу на кубке мира по судомодельному спорту
Сегодня 13:40
Мэр Сум согласился, что евродворы мешают ливневой канализации
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Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту
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У Глухові пам’ятники Березовському та Бортнянському потерпають від голубиного посліду: мити нікому
Сегодня 12:20
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На Сумщине пропала мать троих малолетних детей (фото)
Сегодня 11:40
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Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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