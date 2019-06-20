Сумские велоэкстремалы приглашают в гости к мамонту

Сумской рандоннерский клуб приглашает всех желающих присоединиться с велозаезду по маршруту: Сумы - Белополье - Бурынь Воскресенка - Чемодановка - Хоружевка - Кулешовка (Мамонт) - Недригайлов (старая мельница) – Сумы.
Регистрация на бревет здесь.
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Хорошим результатом порадовали воспитанники Сумской ОДЮСШ в первый день чемпионата Украины в Первомайске....
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28-30 июня состоялся чемпионат Украины по велосипедному спорту в олимпийских видах программ среди мужчин....
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