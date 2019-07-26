«Альянс» получил соперника по кубку Украины Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе стартует с домашней игры.

Сегодня, 14 августа, в Доме футбола состоялась жеребьёвка первого раунда Кубка Украины.

В церемонии принимали участие 20 команд: 18 из них представляют Вторую лигу (все участники этого турнира, кроме команд-дублёров), а также две аматорских команды. Жеребьёвка была слепой.

Матчи стадии состоят из одной игры. Базовая дата матчей - 20 августа.

Результаты жеребьёвки.

«Таврия Симферополь» (Херсон) - «Реал Фарма» (Одесса)

«Энергия» (Новая Каховка) - «Буковина» (Черновцы)

«Горняк» (Кривой Рог) - «Чайка» (Петропавловская Борщаговка)

«Кристалл» (Херсон) - «Диназ» (Вышгород)

«Верес» (Ровно) - «Нива» (Тернополь)

«Авангард» (Бзов Киевская область) - «Волчанск»

«Альянс» (Липовая Долина) - «Ужгород»

«Подолье» (Хмельницкий) - «Полесье» (Житомир)

«Нива» (Винница) - «Никополь»

«Калуш» - «ВПК-Агро» (Шевченковка)

Соперник «Альянса» ФК «Ужгород» выступает в группе А второй лиги. После трех туров у команды 3 очка и 7-ое место (из 11 команд). У наших 2 очка (после двух игр) и 6-ое место (тоже из 11 команд).