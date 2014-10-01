На Сумщине будут контролировать финансовую дисциплину Распоряжение «О создании комиссии по вопросам обеспечения контроля за состоянием соблюдения финансовой дисциплины на территории Сумской области» подписала вр. И.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«О контроле за деятельностью управления коммунального имущества.

Прошло 19 дней с момента принятия решения областного совета о выделении средств на разработку проектно-сметной документации для областного онкологического диспансера, но никакого движения нет. Считаю недопустимым спекулировать политическими амбициями на вопросах жизни и смерти. И рядовые граждане и депутаты областного совета со мной согласны. Поэтому было издано распоряжение об осуществлении контроля за всеми распорядителями бюджетных средств, чтобы обезопасить жителей Сумщины от возможных манипуляций со стороны недобросовестных руководителей, которые вместо того, чтобы решать проблемы громады, зарабатывают политические очки. И не только...», - написала она.