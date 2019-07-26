Курьез в Сумах: автовор сам пришел к патрульным, потому что потерял на месте кражи личные вещи Происшествие произошло ночью 13 августа, около 2 часов.

Патрульные получили сообщение о краже из автомобиля. Через 5 минут экипаж прибыл на место и уже общался с заявителем. Владелец транспортного средства ВАЗ рассказал, что проснулся от громкого лая собаки, а выглянув из окна, увидел, как неизвестный копается в его авто. Выбежав на улицу, он самостоятельно пытался догнать злоумышленника, но тот исчез в темноте. Осмотрев автомобиль, патрульные обнаружили отсутствие автомагнитолы и динамиков. В то же время в салоне лежал мобильный телефон, ключи и дисконтная карта, которые не принадлежали заявителю.

А дальше случилось то, что никто даже не мог предположить. Пока экипажи патрульных осматривали дворовую территорию и искали по предоставленным приметам предполагаемого злоумышленника, к инспекторам, которые находились возле машины, подошел молодой человек и сообщил, что его ограбили.

Первое, на что обратили патрульные - он имел приметы предполагаемого правонарушителя. А второе - якобы похищенные вещи, телефон и ключи находились в той же машине, которую обокрали. Стечение обстоятельств? Совсем нет. Тем более, служебный пес, взяв след, привел именно к этому 25-летнему мужчине. По имеющимся базами данных выяснилось, что гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за аналогичные действия.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК.