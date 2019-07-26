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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36484

В Сумах в аптеке продавали наркотики

В Сумах полиция пресекла незаконную продажу одной из аптек города наркосодержащих лекарств.

Работники полиции получили информацию о том, что должностные лица одного из аптечных заведений г. Сумы - владелица аптеки и 2 провизора с нарушением установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров осуществляли реализацию кодеиносодержащих таблеток. Их продажа должна осуществляться исключительно по рецепту врача. Но, как было установлено, в этом заведении такими нормами пренебрегали.

Во время проведения следственных действий информация подтвердилась. Были выявлены факты продажи данными лицами более 90 таких таблеток без рецептов.

А в ходе санкционированных обысков в аптечном учреждении было изъято 7960 таблеток с содержанием наркотического вещества «кодеин».

Изъятые лекарственные средства будут направлены на экспертизу, после проведения которой должностным лицам будет сообщено о подозрении по ч.1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров». Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Аптека Наркотики
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