Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем - 30-32 °С.
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на Сумщине в ближайшие три дня....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем во...
В ближайшие дни погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Днем 8 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза....
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