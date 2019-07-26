Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 15 августа, в Сумах будет сухо и жарко.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 °С, днем - 30-32 °С.