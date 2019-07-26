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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:293561

Кража металлолома в Сумах: одного из воров задержали хозяева, другого - патрульные

Происшествие случилось на улице Кузнечной.

На линию 102 обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что только что неизвестные похитили со двора ее частного дома металлолом.

Стражи порядка оперативно прибыли на место. Жильцам дома удалось задержать одного из воров, который как раз и бежал с похищенным металлоломом. При осмотре прилегающей территории, по имеющимся приметам, полицейские обнаружили другого правонарушителя.

По имеющимся полицейским базам, инспекторы выяснили, что 30-и 42-летние граждане уже не впервые идут на такие преступления.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативнвую группу Сумского отделения полиции.

Право Кража
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Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 12:58

Воистину, братья и сестры, Украина страна безграничной толерастии. Не единожды привлеченные рецидивисты снова идут на дело, и, скорее всего снова будут отпущены.

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