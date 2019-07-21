Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56190

В Сумах стартовали биатлонные соревнования

Сегодня, 14 августа, в Токарях прошли спринтерские гонки в рамках Всеукраинских соревнований памяти Романа Звонкова.

В первый день спринты бегали мужчины, старшие, средние и младшие юноши.

Результаты

Мужчины

1. Денис Насыко (Сумская)

2. Богдан Буров (Сумская)

3. Денис Беленский (Сумская)

Старшие юноши (2000-2001 г.р.)

1. Дмитрий Грущак (Сумская)

2. Андрей Бойко (Сумская)

3. Владимир Кошман (Сумская)

Средние юноши (2002-2003 г.р)

1. Александр Штань (Сумская)

2. Владислав Чихарь (Сумская)

3. Вадим Болдесов (Харьков)

Младшие юноши (2004 г.р. и младше)

1. Михаил Хмиль (Луцк)

2. Богдан Борковский (Сумская)

3. Денис Редька (Сумская)

Завтра в борьбу вступят девушки. Начало в 10.00.

Спорт Биатлон Летний биатлон Роман Звонков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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