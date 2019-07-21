В Сумах стартовали биатлонные соревнования

В первый день спринты бегали мужчины, старшие, средние и младшие юноши.
Результаты
Мужчины
1. Денис Насыко (Сумская)
2. Богдан Буров (Сумская)
3. Денис Беленский (Сумская)
Старшие юноши (2000-2001 г.р.)
1. Дмитрий Грущак (Сумская)
2. Андрей Бойко (Сумская)
3. Владимир Кошман (Сумская)
Средние юноши (2002-2003 г.р)
1. Александр Штань (Сумская)
2. Владислав Чихарь (Сумская)
3. Вадим Болдесов (Харьков)
Младшие юноши (2004 г.р. и младше)
1. Михаил Хмиль (Луцк)
2. Богдан Борковский (Сумская)
3. Денис Редька (Сумская)
Завтра в борьбу вступят девушки. Начало в 10.00.
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