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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Апелляционный суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову за ДТП, в котором погиб сумчанин

Виновники ДТП получили по 10 лет лишения свободы, а также обязательство уплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям потерпевших.

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы, передает «Громадське».

Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемых. Таким образом, согласно приговору суда первой инстанции, водитель Lexus Елена Зайцева и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры, — по 10 лет лишения свободы. Также их обязали выплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям потерпевших.

Адвокат Зайцевой просила смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Защита Дронова просила апелляционный суд отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.

Напомним, резонансное ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. Автомобиль

В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

Версия защиты Зайцевой: в ДТП виноват водитель Volkswagen Touareg, который двигался на желтый свет светофора. Защита Дронова это обвинение опровергает, заявляя, что водитель Volkswagen Touareg ехал на зеленый свет. Ранее Дронов проходил по делу как свидетель. Позже суд отказался признать его потерпевшим.

Напомним: ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД") и приговорил их к 10 годам лишения свободы.

Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.

Право ДТП в Харькове Приговор суда
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