На Сумщині проведуть еко-фестиваль «Дикий мед» 17-18 серпня на території смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району відбудеться щорічний еко-фестиваль «Дикий Мед».

Метою фестивалю є ознайомлення з туристичним і культурним потенціалом району та громади, налагодження зв’язків між виробниками меду та екологічно чистої продукції різних районів, обміну досвідом та презентацією території, що займає громада, як екологічно чистої.

На відвідувачів чекають ярмарок меду та виробів з меду, зустріч пасічників, різноманітні тематичні конкурси, художня програма.

У програмі фестивалю заплановано:

- конкурс-дегустація гостями меду на кращий мед;

- конкурс на кращі вироби з продукції бджільництва;

- виставка-презентація екологічно чистої продукції;

- виступи учасників художньої самодіяльності та запрошених гостей.

Для довідкової інформації звертатись за телефоном: 098-98-97-651.